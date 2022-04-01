Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi - Son Dakika
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Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi

01.04.2022 20:19
Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi

Rusya-Ukrayna savaşında son iki güne kadar ağır çatışmaların yaşandığı İrpin şehri, uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi.

Rusya- Ukrayna savaşında son iki güne kadar ağır çatışmaların yaşandığı İrpin şehri, uluslararası basın mensupları tarafından görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana en yoğun çatışmaların yaşandığı ve son günlerde yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen İrpin şehrinde mayın arama çalışmaları ve "temizlik" operasyonu sürüyor.

Yaklaşık 13 kilometrelik İprin şehri gezisi sırasında AA ekibine eşlik eden Ukrayna İçişleri Bakanlığı Özel Harekat Polisi Dmytro Shatrovskyi, savaşın başladığı ilk günlerden bu yana İrpin'de ağır çatışmaların yaşandığını kaydederek yaşananların "bir kıyamet gününe" benzediğini söyledi.

İrpin ve çevresindeki köylerin Ukrayna ordusunun kontrolü altında olduğunu aktaran Shatrovskyi, "İrpin ve çevresindeki köyler tam iki gündür Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde." dedi.

Öte yandan evlerin depolarında ve sığınaklarda saklanan sivillerin tahliyesinin sürdüğü şehirde sokak, cadde ve parkların boş kalması, şehrin pek çok yerinde kimsesiz kalan evcil hayvanlar dikkati çekiyor.

Genelde askeri hareketliliğin görüldüğü şehirde, ağır bombardıman ve çatışmalar sonucu yanmış ve yıkılan binaları, yanmış askeri ve sivil araçları, boş veya patlamayan mermileri görmek mümkün.

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İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Mayın, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da yoğun çatışmalardan hasar gören İrpin, uluslararası basın tarafından görüntülendi - Son Dakika


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