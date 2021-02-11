Ukrayna'da yolda kalan tırın yardımına lüks araç yetişti - Son Dakika

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yoldan geçen lüks bir araç, kar yağışı nedeniyle yolda kalan tırı halat yardımı ile çekerek kurtardı.

Ukrayna'da geçtiğimiz hafta başlayan ve halen devam eden yoğun kar yağışı ülkede hayatı felç etti. Ülkede karla kaplı yollarda binek araçlar ilerlemekte zorlanırken birçok tır yollarda mahsur kaldı. Yoğun kar yağışından etkilenen başkent Kiev'de ise, yük taşıyan bir tır yolun ortasında kaldı. Mahsur kalan tırın yardımına ise yoldan geçen lüks bir araç yetişti. Lüks araç, halat yardımıyla yolda mahsur kalan tırı çekerek kurtardı.

Yardımsever araç sahibi, çevredeki vatandaşların taktirini toplarken, lüks aracın tırı çektiği anlar çevredekiler tarafından telefon kamerası ile kaydedildi.

(İHA)