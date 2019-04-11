Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi Kuruldu

Ukrayna'da, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi Kuruldu

5 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesini resmen kurdu.

Ukrayna'da, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi Kuruldu, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesini resmen kurdu.

Ukrayna'da uzun süredir gündemde yer alan ve Avrupa Birliği (AB) sürecinde çok büyük bir adım olarak değerlendiren Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi kuruldu. Mahkemenin kurulumunu sosyal medya hesaplarından duyuran Petro Poroşenko, mahkemenin açılışında yaptığı konuşmasında, "3 yıldır üzerinde çalıştığımız ve ülkemizdeki yolsuzlukla mücadele edecek olan mahkememiz bugün açıldı. Mahkemede görev alacak 38 yargıca görevlerinde başarılar diliyorum. Bu mahkemenin kurulması, Avrupa Birliği ve NATO yolunda yapılan anlaşmaların gerçeğe dönüşmüş somut kanıtıdır." dedi.

Yeni kurulan mahkemede görev yapacak hukukçuların, uluslararası uzmanlar tarafından oluşturulan heyet tarafından yapılan sınavlar sonucu seçildiği de aktarıldı. - KİEV
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:27 Kaynak: İHA
Avrupa Birliği, Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
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