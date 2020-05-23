Ukrayna'da YTB'nin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Hayat Vakfı iş birliğiyle, Ukrayna'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri ulaştırıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Hayat Vakfı iş birliğiyle, Ukrayna'da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri ulaştırıldı. Ukrayna'nın Herson iline bağlı Geniçesk kentinde YTB ve Hayat Vakfı iş birliğiyle, gıda malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin dağıtımı yapıldı. 300 adet yardım paketi, Ukraynalı, Kırım Tatar ve Ahıska Türk ailelere ulaştırıldı. Hayat Vakfı Başkanı Gayana Yüksel, Hayat Vakfı Başkanı Gayana Yüksel, DHA 'ya yaptığı açıklamada, "YTB'ye desteğinden dolayı minnettarız. Önceki yıllarda da ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardım ediliyordu. Ancak salgın şartlarında bu faaliyet daha anlamlı hale geldi" dedi. Hayat Vakfı, Kırım Tatarlarının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile Türkiye ve Ukrayna'daki Kırım Tatar temsilcilerince 2016 yılında kurulmuştu.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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