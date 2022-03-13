Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısı - Son Dakika

Füzeyle vurulan bina

Binada meydana gelen yangın

İtfaiyenin müdahalesi

Kurtarma ekiplerinin binaya merdiven kullanarak girmesi

Yaralıların tahliye dilme Ukrayna'da yurt binasına yönelik hava saldırısında bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Dokuz katlı binaya isabet eden füzeler nedeniyle yurt binasında büyük hasar meydana geldi, yangın çıktı. Hava saldırısında yaralanan 7 kişi, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu binanın dışına kurulan merdivenler kullanılarak tahliye edildi.