Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı - Son Dakika

- Ukrayna'da zam isteyen gaziler Meclis binasını bastı

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de maaşlarına zam isteyen gaziler, Ukrayna Meclisi önünde toplanarak hükümeti protesto etti.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Ukrayna Meclisi'nin önünde toplanan yüzlerce gazi, emekli maaşlarına zam taleplerine karşılık alamayınca, Meclis'in önünde protesto düzenleme kararı aldı. Öğle saatlerine doğru protestocuların Meclis kapılarını kırarak içeri girmeye çalışması üzerine, polis ekipleri olaya müdahale etti. O anlarda aralarında ise yaşlı vatandaşlarında yer aldığı gaziler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Gergin anların yaşandığı Meclis binası önünde düzenlenen protesto gösterisi halen devam ederken, göstericilerin yaş ortalamasının yüksek olması nedeniyle olası bir duruma karşılık bölgede ambulanslar hazır tutuluyor. Polis ekipleri ise gösterilerin devam ettiği bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.