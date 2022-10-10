Ukrayna'da Zelena Dolyna köyü, Rus güçlerinden geri alındı - Son Dakika
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Ukrayna'da Zelena Dolyna köyü, Rus güçlerinden geri alındı

10.10.2022 17:26

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın ardından Ukrayna geneline tekrar yayılırken Dnipropetrovsk Bölgesi'ne bağlı Zelena Dolyna köyü, yeniden Ukrayna birliklerinin kontrolüne geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın ardından Ukrayna geneline tekrar yayılırken Dnipropetrovsk Bölgesi'ne bağlı Zelena Dolyna köyü, yeniden Ukrayna birliklerinin kontrolüne geçti. Şiddetli çatışmalara sahne olan köyde Rus güçlerince karargah olarak kullanılan ev ve evin etrafında bırakılan mühimmat dikkat çekti. Köyün etrafında terk edilmiş ve yanmış onlarca zırhlı araç bulunuyor.

YORUMLAR
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Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi Putin, Kırım köprüsündeki patlamanın Ukrayna istihbaratınca yapıldığını söyledi Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi Putin, Kırım Köprüsü'ne meydana gelen patlamayla ilgili suçluyu belirledi: Ukrayna istihbarat servisinin işi
Kaynak: AA

Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Zelena Dolyna köyü, Rus güçlerinden geri alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da Zelena Dolyna köyü, Rus güçlerinden geri alındı - Son Dakika
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