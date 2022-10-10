Rusya 'nın Ukrayna 'ya yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü'ndeki patlamanın ardından Ukrayna geneline tekrar yayılırken Dnipropetrovsk Bölgesi'ne bağlı Zelena Dolyna köyü, yeniden Ukrayna birliklerinin kontrolüne geçti. Şiddetli çatışmalara sahne olan köyde Rus güçlerince karargah olarak kullanılan ev ve evin etrafında bırakılan mühimmat dikkat çekti. Köyün etrafında terk edilmiş ve yanmış onlarca zırhlı araç bulunuyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'da Zelena Dolyna köyü, Rus güçlerinden geri alındı - Son Dakika

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