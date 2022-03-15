Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

15.03.2022 17:19
Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ukrayna'da Rus saldırısına uğrayan Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 3 kişinin kurtarıldığı, 7 kişinin ise cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Nikolayev Eyaleti Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta Rusların bölgeye bağlı Zeleniy Gay köyündeki okula hava saldırısı düzenlediği hatırlatıldı.

Söz konusu saldırı sonucu okul binasının büyük hasara uğradığı ve kurtarma ekiplerinin enkaz çalışmalarını ancak tamamlayabildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 kişinin cansız bedenine ulaştı, 3 kişiyi de kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı
Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı
Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı
Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı

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Facebook, Ukrayna, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Zeleniy Gay köyündeki okulun enkazından 7 kişinin cesedi çıkartıldı - Son Dakika


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