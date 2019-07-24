Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Zelenskiy'in ikinci zaferi
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Ukrayna'da Zelenskiy'in ikinci zaferi

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi erken genel seçimlerden açık ara farkla birinci çıkarak hükümeti tek başına kurmaya hak kazandı.

Ukrayna'da Zelenskiy'in ikinci zaferi, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi erken genel seçimlerden açık ara farkla birinci çıkarak hükümeti tek başına kurmaya hak kazandı.
Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:12 
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