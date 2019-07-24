Ukrayna'da Zelenskiy'in ikinci zaferi
1 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi erken genel seçimlerden açık ara farkla birinci çıkarak hükümeti tek başına kurmaya hak kazandı.
Ukrayna
Devlet Başkanı Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi erken genel seçimlerden açık ara farkla birinci çıkarak hükümeti tek başına kurmaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:12
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