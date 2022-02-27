Ukrayna'daki 10 Türk öğrenci trene ulaşabildi! CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya son durumu paylaştı - Son Dakika

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde mahsur kalan Ferdi Kabal, sosyal medya hesabında bugün yayınladığı ilk videoda, kaçma girişimlerinin çatışmalar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını aktararak, "Sabah erken saatlerde gitmeyi kararlaştırmıştık. Hazırlandık, gidecektik, yolun yarısında güvenlik güçleri tarafından geri gönderildik" demişti.

"TÜRKİYE'YE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kabal, yayınladığı ikinci videoda, tren garına ulaşmayı başardıklarını söyleyerek, "Şu an kendimizi tren garına attık. İkinci bir trenin gelmesini bekliyoruz. Bu doldu. Bir şekilde Lviv şehrine kendimizi atıp, Polonya üzerinden gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.