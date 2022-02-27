Ukrayna'daki 10 Türk öğrenci trene ulaşabildi! CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya son durumu paylaştı - Son Dakika
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Ukrayna'daki 10 Türk öğrenci trene ulaşabildi! CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya son durumu paylaştı

27.02.2022 19:26

Ukrayna'da eğitim gören Ferdi Kabal ve dokuz arkadaşı, trenle Ukrayna'dan alındı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde mahsur kalan Kabal ve arkadaşlarının son durumunu, Kabal'ın videosuyla paylaştı.

Ukrayna'nın Zaporijya kentinde mahsur kalan Ferdi Kabal, sosyal medya hesabında bugün yayınladığı ilk videoda, kaçma girişimlerinin çatışmalar nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını aktararak, "Sabah erken saatlerde gitmeyi kararlaştırmıştık. Hazırlandık, gidecektik, yolun yarısında güvenlik güçleri tarafından geri gönderildik" demişti.

"TÜRKİYE'YE GELMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kabal, yayınladığı ikinci videoda, tren garına ulaşmayı başardıklarını söyleyerek, "Şu an kendimizi tren garına attık. İkinci bir trenin gelmesini bekliyoruz. Bu doldu. Bir şekilde Lviv şehrine kendimizi atıp, Polonya üzerinden gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki 10 Türk öğrenci trene ulaşabildi! CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya son durumu paylaştı - Son Dakika
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