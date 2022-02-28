Ukrayna'daki Arap vatandaşlarının tahliye çalışmaları sürüyor - Son Dakika

11 Arap ülkesi, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarının tahliyesine devam ederken üç Arap ülkesi de vatandaşlarının koşul ve güvenliğini takip ettiğini duyurdu. Sekiz ülke ise şu ana kadar bu yönde herhangi bir açıklama yapmadı.

Rusya 24 Şubat'ta komşusu Ukrayna'ya askeri bir saldırı başlattı. Saldırı öncesi ve sonrası birçok ülke vatandaşlarını tahliye etmeyi sürdürüyor.

Rusya'nın söz konusu askeri müdahalesi, yirmi iki Arap ülkesi vatandaşları da dahil olmak üzere Ukrayna'daki birçok ülkenin vatandaşlarını olumsuz etkiledi. Birçok ülke vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

11 Arap ülkesi vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor

Kiev'deki Mısır Büyükelçiliği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak sınır ülkeleri Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya'dan Mısırlıların çıkışına izin vermeleri için girişimde bulundu.

Mısır Göç Bakanı Nebile Mukrim, yerel bir televizyonda yaptığı açıklamada 800 Mısırlının Ukrayna'dan ayrıldığını ve Romanya'ya doğru yola çıktığını ifade etti.

Bakana göre, Ukrayna'da 3 bin 964'ü öğrenci olmak üzere toplam 6 bin Mısırlı bulunuyor.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, konsolos ve büyükelçilik çalışanlarının şu ana kadar Ukrayna ile 5 ülke ( Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya, Moldova) arasındaki sınır noktalarında 61 Ürdün vatandaşının transit ve giriş işlemlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Polonya'daki Cezayir Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki vatandaşlarının Polonya sınırları ötesinde tahliyesini, Polonya makamlarıyla işbirliği içinde düzenlediğini aktardı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de yaptığı açıklamada bazı vatandaşlarının Ukrayna'dan Polonya'ya kara sınırından tahliye edildiğini söyledi.

Kiev'deki Libya Büyükelçiliği de Ukrayna'da ikamet eden vatandaşlarını tahliye etme prosedürlerini açıklayarak, vatandaşların çıkışını denetleyen komitenin sınır dışı süreci için toplanma yerleri tahsis ettiğini duyurdu. Büyükelçilik ayrıca Ukrayna'nın doğusunda Rusya sınırına yakın Dnipro şehrinde mahsur kalan 40 Libyalının da nakledildiğini bildirdi.

Sudan ve Fas da Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarını tahliye etmek için çalıştığını açıkladı.

Fas ayrıca Ukrayna'da kalmak isteyen vatandaşlarına "aşırı zorunluluk olmadıkça ikamet yerlerinden ayrılmamaları" ve "kimlik belgelerini kalıcı olarak saklamaları" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Kiev Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesinin devam edeceğini duyurdu.

Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, üç Iraklı öğrencinin Ukrayna'dan Romanya'daki Irak Büyükelçiliğine tahliye edildiğini ve tahliye işlemlerine devam edildiğini aktardı.

Resmi rakamlara göre, Ukrayna'da 450'si öğrenci 5 bin 537 Iraklı var.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Kiev'deki büyükelçiliklerinin Filistin vatandaşlarının Polonya'ya geçişini takip ettiğini belirtti.

Polonya'daki Yemen Büyükelçiliği de yaptığı açıklamada, Polonya makamlarının Yemenlilerin sınırdan geçmesine "sınırda bulunan geçici merkezlerde kalmaları şartıyla" izin verdiğini duyurdu.

3 ülke vatandaşların durumunu takip ediyor

Lübnan, Moritanya ve Somali resmi makamlarından yapılan açıklamalarda ise vatandaşlarının koşul ve güvenliğinin takip edildiği aktarılarak, zorunluluk olmadıkça ikamet yerlerinden ayrılmamaları ve tehlike arz eden yerlerden de uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

8 ülke şu ana kadar önlem açıklamadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Komorlar, Cibuti, Umman, Katar, Suriye ve Kuveyt, Ukrayna'daki vatandaşlarının mevcut durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak Katar, Bahreyn, Kuveyt ve BAE daha önce 12 Şubat'ta ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi çağrısında bulunmuş ve oraya seyahat etmek isteyenlere de erteleme çağrısında bulunmuştu.