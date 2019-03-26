- Ukrayna'daki Arp Yarışmasında Türk Öğrenciler İkinci Oldu

- Ukrayna'daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci olduKİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışmasında, 2 Türk vatandaşı farklı kategorilerde ikinci oldu.

- Ukrayna'daki arp yarışmasında Türk öğrenciler ikinci oldu



KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışmasında, 2 Türk vatandaşı farklı kategorilerde ikinci oldu.

Ukrayna Milli Müzik Akademisi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Arp Yarışması'na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacı katıldı. Ön elemeleri geçerek birçok kişi arasından finale kalan 60 kişi, kendi kategorilerinde ayrı ayrı yarıştı. Yarışmada Türkiye'yi temsilen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Alara Üst ve Tuana Coşkun, kendi kategorilerinde ayrı ayrı ikincilik elde etti. Ödül töreninde sahne alan Tuana Coşkun, Türk besteci Bora Uymaz'ın 'Lavantalı Pannakota' parçasını çaldı.

"Öğrencilerimle gurur duyuyorum"

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Arp Bölüm Başkanı Yonca Özkan Bilenoğlu yaptığı açıklamada, "Öğrencilerim müthiş bir performans göstererek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiler ve dereceye girdiler. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Profesör Zeki Fındıkoğlu'nun Kullandığı Cip Yayaların Arasına Daldı

Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu

Survivor'da Sabriye Atakan Yarışmacı Seçimlerinde Birbirine Girdi

Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti!