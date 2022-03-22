Son dakika haberleri | Ukrayna'daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna'daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti

22.03.2022 04:23

Bir son dakika haberine göre - Ukrayna'daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti Ukrayna'nın Azov Taburu, bir tankın başında dinlenen Rus askerlerine uzaktan düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

- Ukrayna'daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti

KİEV - Ukrayna'nın Azov Taburu, bir tankın başında dinlenen Rus askerlerine uzaktan düzenlediği saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında birçok Rus askeri bazı kentlerde kontrolü sağlayarak, kentlerin farklı noktalarında devriyeler düzenliyor. Bazı noktalarda ise kontrolü sağladığını düşünen Rus askerleri rahat hareket ederek, Ukrayna askerlerinin ve Azov Taburu'nun hedefi oluyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel askeri birim olan Azov Taburu tarafından, bugün Rus askerlerine karşı yapılan saldırıların görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Azov Taburu'nun, çevrede kendileri için bir tehlike olmadığını düşünerek bir tankın başında hem dinlenen hem de birbiriyle sohbet eden bir grup Rus askerinin bulunduğu noktaya roketle atışı yaptığı kaydedildi. Saldırıda bazı Rus askerlerinin yere yığıldığı görülürken, Azov Taburu'nun saldırısında kaç Rus askerlerinin yaralandığı veya öldüğü konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri | Ukrayna'daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna'daki Azov Taburu Rus askerlerini imha etti - Son Dakika


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