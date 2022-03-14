Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı - Son Dakika
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Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı

14.03.2022 20:13

Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere düzenledikleri saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna'da Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere düzenledikleri saldırı anlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Mariupol ve Donbass Bölgesi başta olmak üzere kritik yerlerde Rus birliklerine karşı savaşan Azov Taburu, Rus ordusuna bağlı birliklere saldırılarına devam ediyor. Azov Taburu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuna ait mayınlara karşı dayanıklı Typhoon tipi zırhlı aracın, 4 zırhlı araç ve 2 adet BBM tipi zırhlı aracın imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, Rus ordusuna bağlı GRU istihbarat elemanlarının da etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "17 Rus GRU özel kuvvetleri de dahil olmak üzere birçok piyade de öldürüldü" denildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin Mariupol kentini kuşattığı fakat kendilerinin bu kuşatmaya karşı direndikleri belirtilerek, "Şehir kuşatma altında olmasına rağmen Ukraynalılar, Mariupol için mücadeleye devam ediyor. Düşmanın şehri ele geçirmeye çalışmasına rağmen şehrin savunucuları her Ukraynalı için savaşmaya devam ediyor" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı
Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı
Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı

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Mariupol, Saldırı, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Azov Taburu Rus ordusuna düzenlediği saldırı anını paylaştı - Son Dakika


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