Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı - Son Dakika
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Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı

24.02.2022 12:33
Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı

Ukrayna'daki bankalardan döviz çekme işlemlerine yasak getirilirken, vatandaşların ATM'lere akın etmesi üzerine günlük para çekme limiti 100 bin Grivna olarak belirlendi.

Ukrayna'daki bankalardan döviz çekme işlemlerine yasak getirilirken, vatandaşların ATM'lere akın etmesi üzerine günlük para çekme limiti 100 bin Grivna olarak belirlendi.

Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Szewczenko, Rusya operasyonuyla birlikte vatandaşların nakit çekmek üzere bankalara akın etmesi üzerine para çekmede günlük limit getirildiğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıklarken, nakit içermeyen işlemlerde ise herhangi bir sınırlama olmadığını aktardı. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Szewczenko ayrıca döviz cinsinden nakit para çekmenin tamamen yasaklandığını duyurarak, tüm yurtta bankaların açık olduğunu, bankacılık sisteminin normal şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı.

(Ebru Orhan-İHA)

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Merkez Bankası, Ukrayna, Döviz, ATM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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