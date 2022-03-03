Ukrayna'daki çatışmalarda bir Bangladeş vatandaşı öldü - Son Dakika
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Ukrayna'daki çatışmalarda bir Bangladeş vatandaşı öldü

03.03.2022 09:42
Ukrayna'daki çatışmalarda bir Bangladeş vatandaşı öldü

Ukrayna'da devam eden çatışmalarda Bangladeşli bir denizcinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'da devam eden çatışmalarda Bangladeşli bir denizcinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün geç saatlerde Olvia Limanı'ndaki bir gemiye düzenlenen füze saldırısında Hadisur Rahman isimli Bangladeşli denizcinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rahman'ın devlete ait yük gemisinin mürettebatı olduğu, söz konusu geminin 24 Şubat'ta başlayan savaş nedeniyle Olvia Limanı'nda mahsur kaldığı ifade edildi.

Rus füzesinin isabet ettiği gemide 29 kişilik mürettebatın bulunduğu kaydedildi.

Bangladeş'in Varşova Büyükelçisi Sultana Laila Hossain, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu ölüm karşısında şoke olduk ve bunun Ukrayna'daki herhangi bir Bangladeşlinin ilk ve son ölümü olmasını umuyoruz." dedi.

Ukrayna'nın farklı bölgelerinde çalışan 532 Bangladeşlinin güvenli yerlere taşındığını belirten Hossain, çok sayıda vatandaşın ise Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi ülkelere geçtiğini söyledi.

Bangladeş hükümetinin verilerine göre, Ukrayna'da 1500 civarında Bangladeş vatandaşı çalışıyor.

Bangladeş'in Ukrayna'da diplomatik ofisi bulunmazken, Polonya'daki Büyükelçiliği Ukrayna'da çalışan vatandaşlarla ilgileniyor.

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Bangladeş, Ukrayna, Savaş, Füze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki çatışmalarda bir Bangladeş vatandaşı öldü - Son Dakika


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