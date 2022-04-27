Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen felaketin 36. yılında hayatını kaybedenler anıldı.
Başkentte Çek gazeteci Julius Fuçik'in adını taşıyan parkın içinde yer alan "Dünya kurtaranları unutmayacak" yazılı anıtı önünde, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki felaketinin yıl dönümünde anma programı düzenlendi.
Programa, Savunma Bakan Yardımcısı Almazbek Karasartov, Bişkek Belediye Başkan Yardımcısı Viktoria Mozgaçeva, Bişkek Çernobil Gaziler ve Özürlüler Derneği Başkanı Tilek Ömürbekov ve öğrenciler katıldı.
Kırgızistan'da, Ukrayna'da 26 Nisan 1986'da erken saatlerde gerçekleşen Çernobil nükleer sızıntıyla mücadele etmek için gönderilen itfaiyecilerden ülkelerine dönenler ile hayatını kaybedenlerin dul eşleri bulunuyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'daki Çernobil felaketinin kurbanları Kırgızistan'da anıldı - Son Dakika