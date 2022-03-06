Ukrayna'daki Çin vatandaşlarını taşıyan 4 tahliye uçağı ülkeye ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'daki Çin vatandaşlarını taşıyan 4 tahliye uçağı ülkeye ulaştı

06.03.2022 12:37
Ukrayna'daki Çin vatandaşlarını taşıyan 4 tahliye uçağı ülkeye ulaştı

Ukrayna'dan tahliye edilen Çin vatandaşlarını taşıyan 4 uçağın ülkeye geldiği bildirildi.

Ukrayna'dan tahliye edilen Çin vatandaşlarını taşıyan 4 uçağın ülkeye geldiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, dün ilk uçak, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin merkezi Lancou şehrine, ikinci uçak ise kuzeydoğudaki Şandong eyaletinin merkezi Cinan şehrine indi.

Bugün de ilk uçak doğudaki Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'ya, ikinci uçak ise Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou'ya iniş yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, 3 Mart'ta, Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle ülkedeki 2 bin 500 Çin vatandaşının Moldova ve Polonya üzerinden tahliye edildiğini bildirmişti.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği, tahliyelerle ilgili yayımladığı uyarıda, komşu ülkeler Moldova, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın Çin vatandaşlarının tahliyesi için vizesiz geçiş sağlayacağını belirtmişti.

Büyükelçilik 6 binden fazla vatandaşının tahliye talebinde bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Gansu, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Çin vatandaşlarını taşıyan 4 tahliye uçağı ülkeye ulaştı - Son Dakika


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