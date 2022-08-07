İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR - Son Dakika
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İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR

07.08.2022 07:54
İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR

UKRAYNA'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet', İstanbul açıklarında denetimi bekliyor.

UKRAYNA'daki Çornomorsk Limanı'ndan yola çıkan Türk bandıralı 'Polarnet', İstanbul açıklarında denetimi bekliyor.

Ukrayna'dan hareket eden 136 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Polarnet isimli gemi de saat 21.45 sıralarında Kumköy açıklarına demirledi. 12 bin ton mısır yükü taşıyan geminin bugün yapılacak denetimin ardından İstanbul Boğazından geçmesi bekleniyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak olan Polarnet, denetimden sonra Karasu'ya hareket edecek.

- İstanbul

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Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü Türk gemisi İstanbul açıklarında demirledi Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisi İstanbul açıklarına geldi Ukrayna'dan hareket eden 'Polarnet' gemisi İstanbul açıklarına geldi
Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR - Son Dakika
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