Ukrayna 'dan hareket eden 136 metre uzunluğundaki Türk bayraklı Polarnet isimli gemi de saat 21.45 sıralarında Kumköy açıklarına demirledi. 12 bin ton mısır yükü taşıyan geminin bugün yapılacak denetimin ardından İstanbul Boğazından geçmesi bekleniyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak olan Polarnet, denetimden sonra Karasu'ya hareket edecek.

Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-TAHIL YÜKLÜ TÜRK BANDIRALI 'POLARNET' DENETİMİ BEKLİYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.