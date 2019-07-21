Son Dakika Haberleri: Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV
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Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV

44 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede yeni başbakan olacak kişinin profesyonel bir ekonomist olmasını istediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede yeni başbakan olacak kişinin profesyonel bir ekonomist olmasını istediğini söyledi.
Zelenskiy, başkent Kiev'de erken genel seçim için oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı.
Başbakan adayı tercihi ile ilgili görüşünü belirten Zelenskiy, parlamentoda olan bazı kişilerin bu düşüncesinden hoşlanmayacağını söyledi. Zelenskiy, "Benim burada değişmeyen bir pozisyonum var. Başbakan olacak kişi tamamen profesyonel bir ekonomist olmalıdır ve hiçbir zaman başbakan, parlamento başkanı ya da bir partinin lideri olmayan bağımsız bir kişi olması için hiçbir politik düşüncesi olmamalıdır." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Ukrayna halkı sandık başında oy verme işlemini sürdürüyor. Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, saat 12.00 itibarıyla seçmenin yüzde 19,24'ünün oy kullandığını açıkladı.
Vladimir Zelenskiy, mayısta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 73,22 oy alarak zafer kazanmış, göreve geldikten hemen sonra 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden ve 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılmasını öngören kararname imzalamıştı.
Ukrayna'daki erken genel seçim - KİEV
Ukrayna, Kiev, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:30 Kaynak: AA
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