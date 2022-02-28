Ukrayna'daki Faslı öğrencilerin yakınları, çocuklarının tahliye edilmesi talebiyle gösteri yaptı - Son Dakika

Ukrayna'da eğitim gören Faslı öğrencilerin aileleri, çocuklarının tahliye edilerek ülkeye getirilmesi talebiyle başkent Rabat'ta gösteri düzenledi.

Rabat'taki Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan Faslı aileler, savaş nedeniyle Ukrayna'da mahsur kalan çocuklarının ülkelerine dönüşünün sağlanması talebinde bulundu.

Aileler, çocuklarının kurtarılması ve bir an önce ülkeye getirilmeleri yönünde sloganlar attı.

Fas Kraliyet Havayollarından dün yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'da ikamet eden Fas vatandaşlarının tahliyesi için 2 Mart Çarşamba gününden itibaren 3 uçuş gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Rabat yönetimi, Rusya'nın askeri müdahalesine maruz kalan Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarına "ikamet yerlerini terk etmemeleri, güvenlik talimatları ve önlemlerine uymaları" çağrısında bulunmuştu.

Fas'ın Kiev Büyükelçiliğinden 25 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, Rabat yönetiminin, vatandaşlarını tahliye etmek için komşu ülkelerle koordinasyon halinde olduğu vurgulanmış ve ülkeden ayrılmak isteyenlere Romanya, Macaristan ve Slovakya'ya geçmek üzere sınır kapılarına gitmeleri talimatı verilmişti.