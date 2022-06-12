Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü - Son Dakika
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Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü

12.06.2022 11:31

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de uzun yıllardır faaliyet gösteren "Roshcha Klinik Sanatoryumu", Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta evlerini kaybeden yüzlerce sivil için sığınak oldu.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'de uzun yıllardır faaliyet gösteren "Roshcha Klinik Sanatoryumu", Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşta evlerini kaybeden yüzlerce sivil için sığınak oldu.

Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rusya-Ukrayna Savaşı cephe hattının yakınlarındaki Harkiv'de bulunan sanatoryum, savaşın başladığı günlerden bu yana yüzlerce sivili barındırıyor.

Savaşın olmadığı dönemlerde birçok yabancının da tedavi için ziyaret ettiği sanatoryum, savaşın ağır izlerini taşıyan Harkiv şehri ve bölgedeki köylerden akın eden yardıma muhtaç insanlara umut kapısı oluyor.

Roshcha Klinik Sanatoryumu Müdür Yardımcısı Stanislav Paziy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harkiv'de Rus güçlerince düzenlenen en ağır hava saldırılarının yaşandığı Saltivka semtinden çok sayıda kişinin buraya sığındığını kaydetti.

Paziy, "Ukrayna güçlerinin daha sonra yeniden kontrol sağladığı yerleşimlerden de buraya insanlar getirildi." dedi.

Sanatoryumda 400 kişinin kaldığı bilgisini paylaşan Paziy, sanatoryuma gelenler arasında engelliler, yaralılar ve psikolojik travma geçirenler bulunduğunu ifade etti.

Paziy, "Bu insanlar çok ağır günler geçirdi. Onlar birer kahramandır. Ayrıca aralarında 10 kadar çocuk da var." diye konuştu.

Sanatoryumdaki insanlara günde üç öğün yemek verildiğini ve sağlık hizmetleri sunulduğunu dile getiren Paziy, bu insanların istediği kadar merkezde kalabileceklerini söyledi.

Yaşadığımız konut 5 kez füze saldırısına uğradı

Eşi ile sanatoryumda kalan 76 yaşındaki Vladimir Andryenko, savaşın başladığı günlerde yaşadıkları apartmanda çok sayıda füze saldırısı sonucu hasar oluştuğunu kaydetti.

Andryenko, "Biz 7 Nisan'a kadar hasar alan evde saklandık eşimle beraber. Çok korktuk ama dayandık." dedi.

Eşi ile sanatoryuma sığınan 69 yaşındaki Viktor Drobotenko ise mart ayında Rus güçlerinin saldırdığı Harkiv bölgesindeki Tsukovka köyünde bulunan evinin yıkılmasının ardından dün sanatoryuma taşındıklarını söyledi.

Drobotenko, "3 Haziran'da evimiz saldırılar sonucu yıkılınca oradan ayrılmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Drobotenko'nun eşi 67 yaşındaki Evgenya da Rusların köyde 5 sivili öldürdüğünü vurguladı.

Evgenya, öldürülenlerden birisinin kız kardeşinin kocası olduğunu aktararak, "Onun cesedini, evin önündeki bahçede toprağa verdik." dedi.

Sanatoryumda engelli kocası ile kalan 68 yaşındaki Albina Chuchkalova da kocasının geçen yıllarda travma geçirdiğini ve bunun sonucunda kocasının hem konuşamadığını hem de yürüyemediğini vurguladı.

Chuchkalova, kocası bu haldeyken savaşın başladığı ilk günlerde apartmanın deposunda iki hafta geçirdiklerini aktardı.

Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü
Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Harkiv Sanatoryumu, savaşta evlerini kaybedenler için sığınağa dönüştü - Son Dakika

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