Ukrayna'daki helikopter kazasında can kaybı 14 olarak revize edildi - Son Dakika
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Ukrayna'daki helikopter kazasında can kaybı 14 olarak revize edildi

18.01.2023 18:05
Ukrayna'daki helikopter kazasında can kaybı 14 olarak revize edildi

Ukrayna'nın Brovary şehrinde yaşanan helikopter kazasında can kaybı revize edilerek, 18'den 14'e düşürüldü.

Ukrayna'nın Brovary şehrinde yaşanan helikopter kazasında can kaybı revize edilerek, 18'den 14'e düşürüldü. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, kazanın ardından Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko'nun, İçişleri Bakan Vekili olarak atandığını duyurdu.
Ukrayna'nın Brovary şehrinde yaşanan helikopter kazasında kimlik tespitinin yapılmasının ardından can kaybı Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimi (DSNS) tarafından revize edildi. DSNS tarafından yapılan açıklamada, daha önce 18 olarak açıklanan can kaybı 14'e düşürüldü. Helikopterde 1'i çocuk toplam 9 kişinin bulunduğu aktarılan açıklamada, 11'i çocuk toplam 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Bakanın Birinci Yardımcısı Yevhen Yenin ve Bakanlık Müsteşarı Yurii Lubkovich'in de aralarında bulunduğu 6 bakanlık yetkilisinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ihor Klymenko'nun, İçişleri Bakan Vekili olarak atandığını duyurdu.
Kazanın ardından soruşturma başlatan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), sabotaj, teknik arıza ve uçuş kurallarının ihlali de dahil olmak üzere kazanın birkaç muhtemel nedenini araştırıyor. - KİEV

Kaynak: İHA
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Helikopter, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'daki helikopter kazasında can kaybı 14 olarak revize edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki helikopter kazasında can kaybı 14 olarak revize edildi - Son Dakika
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