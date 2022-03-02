Ukrayna'daki Hint öğrenciler tahliye edilmeyi bekliyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki Hint öğrenciler tahliye edilmeyi bekliyor

02.03.2022 14:12
Ukrayna'daki Hint öğrenciler tahliye edilmeyi bekliyor

Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman korkusuyla yaşayan Hindistanlı öğrenciler tahliye edilmeyi bekliyor.

Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombardıman korkusuyla yaşayan Hindistanlı öğrenciler tahliye edilmeyi bekliyor.

BBC'nin haberine göre, Rus bombardımanında hayatını kaybeden Hint öğrenci Naveen S Gyangoudar'ın arkadaşı Soumya, bombardımanın olduğu gece arkadaşlarıyla bakkala yiyecek almaya, ardından da en yakın sığınağa koştuklarını söyledi.

Soumya, "Sığınak pis, karanlık ve çok soğuktu. İçme suyu yoktu, bu yüzden borulardan akan suyu içmek zorunda kaldık. Dışarıdan zaman zaman patlama sesleri geliyordu. Yiyeceğimiz bittiğinde, günde sadece bir öğünle idare etmek zorunda kaldık." dedi.

Hint hükümetinin yakında harekete geçeceği ve onları kurtaracağı umuduyla sığınakta kaldıklarını belirten Soumya, "Sonra arkadaşım öldü. Kimse bizi kurtarmaya gelmiyor diye düşündüm. Doğru düzgün uyumayalı ve yemek yemeyeli altı gün oldu. Kulaklarımızı delen patlama sesleri var. Diğer arkadaşım hırıltılı nefes alıyor ve ilacını almak için açık eczane bile bulamadık." diye konuştu.

Harkiv'de öğrenci olarak bulunan Robin de bombardımanın ardından ülkenin "batısında bir yere" giden bir trene binmeyi başardığını anlatarak kaçmadan önce yalnızca pasaportunu alabildiğini aktardı.

Naveen'le aynı anda kaçtıklarını kaydeden Robin, "Onlar yemek almaya koşarken biz bir trene ulaşmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Robin, "Yüksek bir patlama sesi duyduğumuzda taksi arıyordum. Dakikalar sonra Naveen'in öldüğünü öğrendik." dedi.

Hindistan'daki ailesinin kendisi için endişelendiğini dile getiren Robin, "Hepimizin mümkün olan en kısa sürede tahliye edileceğini umuyorum." diye konuştu.

Öte yandan, Hindistan, vatandaşlarını ülkeden çıkarmak için tahliye çabalarını hızlandırdı.

Hindistan yetkilileri yaklaşık 12 bin öğrencinin tahliye edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına sınır bölgelerine gitmelerini ve Polonya, Macaristan, Slovakya ve Romanya'dan özel uçuşlara geçmelerini tavsiye etti.

Harkiv kentindeki bombardımanda ölen Hint öğrenci

Ukrayna'nın Harkiv kentinde 1 Mart'ta Hindistanlı bir öğrencinin Rus bombardımanda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin Harkiv'de bir hükümet binasına yönelik saldırısı sonucu, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Haveri kentinden Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya giden bir öğrencinin öldüğü belirtilmişti.

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Ukrayna, Patlama, Harkiv, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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