Ukrayna'daki iktidar partisinden Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması teklifi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki iktidar partisinden Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması teklifi

08.03.2022 19:43
Ukrayna'daki iktidar partisinden Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin iktidardaki Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) Partisi, "NATO bizi kabul edene kadar Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacak açık net bir anlaşmadan konuşmak gerekir. Garantör olarak da ABD, Türkiye gibi ülkeler olmalıdır" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin iktidardaki Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) Partisi, "NATO bizi kabul edene kadar Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacak açık net bir anlaşmadan konuşmak gerekir. Garantör olarak da ABD, Türkiye gibi ülkeler olmalıdır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 13'üncü gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin iktidardaki Sluga Narodu (Halkın Hizmetkarı) Partisi, bildiri yayınladı. Rusya'nın Ukrayna'nın siyasi statüsü için talep ettiği "bağımsız devlet statüsü" teklifine cevap verilen bildiride, Türkiye'nin garantörlüğü hususuna da dikkat çekilerek muhtemel bir durumda Türkiye'nin garantör olarak kabul edilmesi istendi.

"Ültimatomları kabul etmiyoruz! Ukrayna'nın toprak bütünlüğü şüphe götürmez" denilen bildiride, "Topraklarımızın herhangi bir parçasını terk etme ihtimalini teorik olarak bile düşünmüyoruz. Kabul edilemez. Ukrayna'mız Donetsk, Luhansk ve Kırım'dır. Biz ültimatomları kabul etmiyoruz. Topraklarımızdan vazgeçmeyiz. Kırım, Donetsk ve Luhansk 8 yıldır işgal altında. Ukrayna'nın geri kalanında tam ölçekli bir savaş devam ediyor. Rusya'nın sözde (Donetsk Halk Cumhuriyeti) "DNR" ve (Luhanks Halk Cumhuriyeti) "LNR"yi tanıma, Kırım'ın işgalini tanıma talebini duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy'nin ABD'li bir gazetecinin sorusuna verdiği cevap hatırlatılan bildiride, "Ancak bu topraklardaki insanların yaşamlarının bizim ayrılmaz devletimiz içinde nasıl düzenleneceğine karar vermemiz gerekiyor" denildi. NATO'nun en azından önümüzdeki 15 yıl boyunca Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını açıkça ortaya koyduğu aktarılan bildiride, "Yakın zamanda NATO'ya giriş mümkün olmayacak. Devletimizi korumak için sadece anayasada yazan satırları kullanamayız. Bu bir politikadır ancak silah değildir, uçak değildir ve devleti koruma şekli de değildir. NATO bizi kabul edene kadar Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacak açık net bir anlaşmadan konuşmak gerekir. Garantör olarak da ABD, Türkiye gibi ülkeler olmalıdır. Rusya ise kendi adına Ukrayna'nın devletliğini kabul etmeli, ülkemize tehdit oluşturmamalıdır" ifadelerini kullanıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
(KİEV)- Zelenskiy: 'Ukrayna'nın Hava Sahası Kapatılmalı' (KİEV)- Zelenskiy: 'Ukrayna'nın Hava Sahası Kapatılmalı' Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Elon Musk ile görüştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Zelenskiy, Türkiye, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki iktidar partisinden Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması teklifi - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD ve İngiltere'nin petrol ambargosu Rusya'yı ne kadar etkileyecek?
20:44 Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz
20:36 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski video ile seslendi: Rus ordusunun kayıpları, 10 bini geçti
20:01 Rusya'ya bir ambargo da İngiltere'den geldi: 2022 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı durduruldu
19:56 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka tespit edildi
19:55 Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim ne cevap verdi? Barcelona maçına gidecek mi?
19:35 ABD'den Rusya'ya ağır yaptırım: Hem petrol hem de doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz
19:24 Tarihi karara bir tepki de eski hakem Deniz Çoban'dan geldi: Rezil olduk
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 21:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki iktidar partisinden Türkiye ve ABD'nin garantör ülke olması teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement