Ukrayna'daki İsa'nın Dirilişi Manastırı Moskova Ortodoks Kilisesi'nden ayrıldı - Son Dakika

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Moskova Ortodoks Kilisesi'nden ayrılan kiliseler arasına Lviv İsa'nın Dirilişi Manastırı da katıldı.

Lviv İsa'nın Dirilişi Manastırı Papazı Iov Olşanskiy, AA muhabirine, Moskova yönetiminden ayrılarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne dahil olduklarını açıkladı.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı buna gerekçe gösteren Olşanskiy, "Savaşı kutsayan bir kiliseyle birlikte olmak, benim ve cemaatim için kabul edilebilir değildi. Bu yüzden de yönetimi altında olduğumuz kiliseyi değiştirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Değişim kararını verirken özellikle de cemaat üyelerinin dikkate alındığını belirten Olşanskiy, gerekli prosedürleri uygulamak için piskoposla yaptığı görüşmede fikir ayrılığı yaşadıklarını söyledi.

Olşanskiy, sözlerine şöyle devam etti:

"Cemaatim bana Ortodoks olarak hayatlarına devam etmek istediklerini ancak Rus Kilisesi'yle daha fazla birlikte olmak istemediklerini söylediler. Bunun sebebi de tabii ki onların savaşı kutsuyor olması."

Verdikleri karardan büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Olşanskiy, şimdiye kadar 30'a yakın kilisenin aynı değişikliği yaptığını ve devamının da artarak geleceğini vurguladı.

Ayrıca, Ukrayna basınına göre bazı milletvekilleri, Moskova egemenliği altındaki kiliselere karşı yasa tasarısı hazırlığı yapıyor. Söz konusu tasarıya göre Moskova'ya bağlı kalmakta direnen kiliselerin faaliyetleri yasa dışı sayılabilecek.