Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi

13.03.2022 20:27
Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi

Ukrayna'daki kanser hastası 58 çocuk içerisinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümler, doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel trenle Polonya'ya geldi.

Ukrayna'daki kanser hastası 58 çocuk içerisinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümler, doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel trenle Polonya'ya geldi. Yurt çapındaki onkoloji hastanelerine sevk edilmeyi bekleyen çocukların bazıları ise ambulansla direkt Almanya'ya gönderildi.

Rusya-Ukrayna savaşı kanser hastası Ukraynalı çocukların da tedavisini olumsuz etkiledi. Savaş koşulları dolayısıyla gerekli tedaviyi alamayan çocuklara Polonya yardım elini uzattı. Kanser hastası 58 çocuk, içinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümlerin de bulunduğu özel trenle Ukrayna'nın Lviv kentinden Polonya'nın Kielce kentine geldi. Çocuklara yolculukları boyunca ailelerinin yanı sıra doktorlar ve hemşireler de eşlik etti. Ameliyathaneli treni Kielce Tren Garı'nda 100 kadar sağlık görevlisi karşıladı.

Swietokrzyski Voyvodalığı Basın Sözcüsü Marzena Chodakowska yaptığı açıklamada, 58 çocuktan durumu ağır olan 2'sinin Kielce ve Jedrzejow'daki hastanelere, birkaçının ise ambulanslarla Almanya'ya gönderildiğini bildirdi.

Chodakowska, çocukların geri kalanlarının şimdilik Bocheniec'teki Unicorn Mariana Wilemskiego Kliniği'ne götürüldüğünü, önümüzdeki günlerde ise ülke çapında bulunan uzmanlık hastanelerine gönderileceğini ifade etti. Chodakowska, çocukların bazılarının ise yine önümüzdeki günlerde diğer ülkelere transferinin yapılacağını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska sosyal medya aracılığıyla Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Duda ile Profesör Doktor Piotr Czaudern'e Ukraynalı kanser hastası çocuklara yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Ukrayna'dan Polonya'ya toplamda 73 kanser hastası çocuğun gelmesi planlanıyor.

(Ebru Orhan/İHA)

Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi
Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi
Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi
Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi
Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi

YORUMLAR
500
Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları Ukraynalı savaş mağdurlarının, Polonya Medyka sınır kapısındaki duygusal kavuşma anları Hindistan, Ukrayna'daki Büyükelçiliğini Polonya'ya taşıyor Hindistan, Ukrayna'daki Büyükelçiliğini Polonya'ya taşıyor

Ukrayna, Polonya, Kanser, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan Serdar Tuncer'e çok konuşulacak sözler: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul
20:17 Ekrem İmamoğlu İBB işçilerine uygulanan zam oranını açıkladı: Enflasyona ezdirmeyeceğiz
20:14 Rıdvan Dilmen fitili ateşledi! Bir hakemin geri çağırılacağını iddia etti
19:48 Altay Bayındır'dan bir ilk! İlk golde asist yaptı
19:38 Bugün Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
19:11 Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 20:36:31. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki kanser hastası çocuklar ameliyathaneli trenle Polonya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement