Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası - Son Dakika
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Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası

16.04.2022 18:43

- Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da yaşayan Müslümanlar tarafından ülkedeki sivillere yardım kampanyası düzenlendi.

- Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası

ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'da yaşayan Müslümanlar tarafından ülkedeki sivillere yardım kampanyası düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna'da yaşayan Müslümanlar, savaştan etkilenen Ukraynalı siviller için yardım kampanyası düzenledi. Ülkenin farklı noktalarında yaşayan Müslüman iş adamları ve öğrenciler tarafından toplanan yardım malzemeleri Odessa kentinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yardım organizasyonu yetkilisi Doktor Nasır Ukrayna'da yardım organizasyonu gruplarının olduğunu belirterek, "Burada bir yardım organizasyonu grubumuz var. Odessa Tıp Üniversitesi öğrencileri ile birlikteyiz. Kiev'de, Harkov'da, Herson ve diğer şehirlerde sorun yaşayan mültecilere yardım ediyoruz. 3 hafta önce yardım etmeye başladık, önce otobüslerle başladık. Tüm öğrencileri iyi olmaları için yurtdışına gönderdik. Sonra bizi burada gören insanlara yardım etmeye başladık. Bizi aradılar ve yardım edin dediler. Onlara da yardım ettik. Sonra yaptığımız hizmetleri gördük ve ürün almaya başladık. İki ton patates, iki ton havuç, iki ton domates salçası, makarna, pirinç ve diğer her şey. Her şeyi tek bir yerde topladık ve insanlara dağıtmaya başladık. Önce Harkov ve Mıkolayiv'den gelen mültecilere dağıttık. Pek çok insana yardım ettik, özellikle bir rakam söyleyemem, ama bu yaklaşık 3 bin ya da 3 bin 500 kişiye kişisel yardım ettiğimizi söyleyebilirim. Biz Müslümanız, yardım etmeliyiz. Burada Müslüman bir ülkede değiliz, ama yardım etmeliyiz. Herkese yardım ediyoruz, bizi arayanlara yardım isteyen herkese yardım ediyoruz. Bizi arayan herkese elimizden geldiğince yardım etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası
Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası
Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Müslümanlardan, Ukraynalı sivillere yardım kampanyası - Son Dakika


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