Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi - Son Dakika

Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi

16.12.2020 21:59
Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1 Aralık'tan bu yana devam eden ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği gösteriler 16 gündür devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 1 Aralık'tan bu yana devam eden ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği gösteriler 16 gündür devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Başkent Kiev'de Covid-19'a ilişkin uygulanmak istenen yeni karantina kurallarına ve küçük şirketlerin (KOBİ) yazar kasa kullanımına geçiş zorunluluğu getiren yasaya karşı çıkan yüzlerce kişi sokağa dökülmüştü. Hükümet tarafından alınan bu kararlar Ukrayna Meclis binasının önünde de protesto edilmişti. Dünkü protestolar tansiyon yükselmiş, polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Çıkan olaylarda 40 polis yaralanmıştı. Göstericiler, Hırşatik Meydanı'ndaki protestolarına bugünde devam etti. Düne göre sakin geçen gösterilerde henüz herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı.

Ukrayna hükümetinden protestoculara: "Karantinayı iptal etmeyeceğiz"

Protestolara ilişkin açıklama yapan Ukrayna Ekonomi Ticaret ve Tarım Kalkınma Bakanı İgor Petraşko, "Ukrayna'daki küçük işletmeler ekonominin büyük bir parçası haline geldi. İşverenlere anlayışla yaklaşıyoruz ve taleplerini kendileriyle görüşüyoruz. Yazar kasa kullanımına geçiş sürecine ilişkin hazırlanan yasalara yönelik süreçte Bakanlığımız aktif rol alıyor. Karantinayı da iptal etmemiz mümkün değil. Dünyanın birçok ülkesinde bizden daha sıkı karantina süreci uygulanıyor" dedi.

Ukrayna hükümeti, vergi ve şirket hareketlerinin denetimini daha doğru ve düzenli yapabilmek için özel ve küçük çaptaki şirketlere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yazar kasa kullanımını zorunlu hale getirmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Başbakan Denis Şmigal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 8-24 Ocak arası Ukrayna genelinde karantina uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi
Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi
Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi
Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi
Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi
Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi
Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi

Karantina, Ukrayna, Ankara, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'daki protestolar 16'ıncı gününe girdi - Son Dakika


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