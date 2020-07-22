Ukrayna'daki rehine krizi ile ilgili resmi açıklama yapıldı - Son Dakika

Ukrayna'da sabah saatlerinde başlayan rehine krizi rehinelerin kurtarılması ve saldırganın gözaltına alınmasının ardından son buldu. Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, otobüste bulunan toplam 13 kişinin 12 saat boyunca rehin tutulduğunu önce 3 kişinin saldırgan tarafından serbest bırakıldığını ardından ise 10 kişinin yapılan operasyonla kurtarıldığını ifade etti.



Ukrayna'nın Lutsk şehrinde bir kişinin otobüs yolcularını rehin almasıyla başlayan gerginlik gece saatlerine doğru yapılan operasyonla son buldu. Ukrayna'nın Lutsk şehrinde sabah 09: 15 sularında uzun namlulu silahı ve üzerindeki patlayıcılar ile bir yolcu otobüsüne binen zanlı otobüsteki herkesi rehin aldı. Polisi arayarak otobüsü havaya uçurma tehdidinde bulunan zanlı ikna çabalarına rağmen rehineleri serbest bırakmadı. Akşam saatlerine doğru Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy saldırgan ile telefon görüşmesi yaparak otobüste bulunan 1 çocuk 1 yaşlı ve 1 hamile kadını serbest bırakmasını istedi. Saldırgan ise Zelenskiy'in bu talebine olumlu cevap verdi.



Gece saatlerine doğru Zelenskiy ile saldırgan arasında yapılan yeni bir görüşmeyle birlikte saldırgan yumuşarken Ukrayna Özel Kuvvetleri tarafından operasyon kararı alındı. Ekipler tarafından yapılan operasyonda otobüsteki rehineler kurtarılırken saldırgan gözaltına alındı.



Ülkede gün boyu süren rehine krizinin ardından Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov resmi açıklama yaptı. Gazetecilere operasyonun detayları hakkında bilgi aktaran Avakov, otobüste bulunan toplam 13 kişinin 12 saat boyunca rehin tutulduğunu önce 3 kişinin saldırgan tarafından serbest bırakıldığını ardından ise 10 kişinin yapılan operasyonla kurtarıldığını ifade etti. Operasyon sırasında hiç kimsenin burnunun dahi kanamadığına dikkat çeken Avakov gözaltına alınan saldırganın işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. - KİEV