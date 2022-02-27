Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi

27.02.2022 23:52
Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını aktarıldı.

Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılar devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında bugüne kadar 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiğini, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

(İHA)

YORUMLAR
500
Ukrayna'da acı gerçek! 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı Ukrayna'da acı gerçek! 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'ya ait bin 67 askeri tesisi vurduk' Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanlığı: 'Ukrayna'ya ait bin 67 askeri tesisi vurduk' BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda olağanüstü toplandı BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda olağanüstü toplandı

Sağlık Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
23:55 Avrupa Birliği Ukrayna ordusuna 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacak
23:44 Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu
23:26 Ukrayna'da acı gerçek! 14'ü çocuk 352 sivil hayatını kaybetti, 1684 kişi de yaralandı
23:11 Akkuyu Nükleer Santrali işçilerini taşıyan otobüs otomobille çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı
23:06 Maç bitti! Tartışma sosyal medyaya taşındı! Galatasaray ve Rizespor'dan "çaylı" paylaşımlar geldi
23:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İtalya'da Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptı
22:34 FIFA, Rusya'ya yaptırım uyguladı! İşte o tarihi kararlar
22:22 12 faule maruz kaldı! Bacaklarını paylaşıp eski takım arkadaşlarına seslendi: Bir şey diyecek misiniz?
21:45 Beşiktaşlı Josef de Souza'nın paylaşımı olay oldu! Tepkiler sonrası kısa sürede kaldırdı
21:07 Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 23:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki Rus saldırılarında can kaybı 352'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement