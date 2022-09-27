Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda "Rusya'ya katılma" kararı çıktı - Son Dakika
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Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda "Rusya'ya katılma" kararı çıktı

27.09.2022 23:30
Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda "Rusya'ya katılma" kararı çıktı

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararının çıktığı belirtildi.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararının çıktığı belirtildi.

Rusya'nın kontrol altındaki Donbas, Herson ve Zaporijya bölgelerinde 23 Eylül'de Rusya'ya katılmak için başlayan referandumlar sona erdi.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 100'ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 56,85'inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75'inin Rusya'ya katılmak için oy kullandığı belirtildi.

Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05'i Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11'inin Rusya'ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.

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Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi BM: Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı referandumlar 'yasa dışı' BM: Rusya'nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı referandumlar 'yasa dışı' Dünya gelecek haberi bekliyor! İşte Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı referandumdan ilk sonuçlar... Dünya gelecek haberi bekliyor! İşte Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı referandumdan ilk sonuçlar...
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda 'Rusya'ya katılma' kararı çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda "Rusya'ya katılma" kararı çıktı - Son Dakika
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