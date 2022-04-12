Ukrayna'daki savaş Almanya'da enflasyonu 1981'den bu yanaki en yüksek seviyesine taşıdı - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaş Almanya'da enflasyonu 1981'den bu yanaki en yüksek seviyesine taşıdı

12.04.2022 11:02
Ukrayna'daki savaş Almanya'da enflasyonu 1981'den bu yanaki en yüksek seviyesine taşıdı

Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya'da şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, Rusya- Ukrayna savaşı sonucu artan gıda, petrol ve gaz fiyatlarındaki son yükselişle martta yüzde 7,3'e çıkarak 1981'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin mart ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta yüzde 5,1 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,3'e çıktı.

Destatis'in açıklamasında, Federal Almanya'da enflasyonun martta 1981'de İran- Irak savaşının petrol fiyatlarında artışa neden olmasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını vurgulayarak, "Mart 2022'de enflasyon, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." denildi.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 2,5 arttı. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti.

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 39,5 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 6,2 ve hizmetlerde yüzde 2,8 oldu.

Martta bir önceki yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 41,8, akaryakıt fiyatları yüzde 47,5, elektrik fiyatları yüzde 17,7 arttı. AB uyumlu TÜFE, martta aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 7,6 yükseldi.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da yıllık enflasyon martta yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Son dönemde özellikle gıda ve enerji ürünleri başta olmak üzere tedarik dar boğazları ve önemli fiyat artışlarının enflasyonu yukarı yönlü baskılaması dikkati çekiyor.

Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve ham madde fiyatlarının keskin şekilde artmasına neden olurken, maliyetlerin yüksek olması nedeniyle daha çok sayıda şirket, gelecek 3 ay içinde fiyatlarını artırmayı planlıyor.

Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından martta yayımlanan bir ankete göre, Almanya'nın gıda perakende sektöründeki neredeyse tüm şirketler gelecek 3 ayda fiyat artışları planlıyor.

Ekonomistler, 2022 için yüzde 6,1'lik ortalama bir enflasyon oranı beklerken, Rusya'dan enerji ithalatının durması halinde önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya'da enflasyonda çift haneli rakamların da mümkün olabileceğine işaret ediyor.

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Enflasyon, Ukrayna, Almanya, Petrol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki savaş Almanya'da enflasyonu 1981'den bu yanaki en yüksek seviyesine taşıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'daki savaş Almanya'da enflasyonu 1981'den bu yanaki en yüksek seviyesine taşıdı - Son Dakika
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