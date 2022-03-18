Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilenlerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilenlerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

18.03.2022 15:07

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadığı şehirler bombalananların tahliyeleri devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadığı şehirler bombalananların tahliyeleri devam ediyor.

Ukraynalılar ve orada yaşayan Türklerin de bulunduğu otobüsler Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

İnşaat işçiliği yaptığı Kiev'den dönen Mehmet Topuz, AA muhabirine, Ukrayna halkının çok zor durumda olduğunu söyledi.

Ukraynalı kadın ve çocukların büyük kısmının Türkiye'ye geldiğini ifade eden Topuz, "Türkiye'den başka güvenli bir yer yok. Suriye'de savaş çıktı buraya geldiler, Avrupa'ya gitseler almıyorlar. Kiev'den çıkışlarda yoğunluk var. Trenler de kara yolu da çok kalabalık. Sıra bulmak ve beklemek çok zor ve sıkıntılı. Moldova, Bulgaristan ve sonra Edirne'ye geldik çok şükür. Yolculuğumuz 2 gün sürdü."

Topuz, 18 yıldır Ukrayna'da yaşadığını ve savaş bitince dönmeyi düşündüğünü dile getirerek "Vatan için her zaman ölmeye hazırız. Başka ülkelerde savaş çıktığı zaman halkı kaçıyor ama bizim ülkemizde böyle bir şey olursa halkımız böyle yapmaz. Ölümüne de olsa memleketine, bayrağına sahip çıkar." dedi.

Ukrayna'dan yolcu getiren otobüs şoförü Ali Ekber Yıldırım da yollarda sıkıntıların yaşandığını anlattı.

Türk şoförlerin savaş mağdurlarına yardımcı olduğunu belirten Yıldırım, "Sınır kapılarından rahat geçtik. Ukraynalılar ülkelerinden korkuyla ayrılıyor. Anasını, babasını, kocasını bırakıp gelenler var. Erkekleri savaşıyor, kadın ve çocuklar geliyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilenlerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilenlerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilenlerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilenlerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor

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Kaynak: AA

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