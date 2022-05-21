Ukrayna'daki savaşı çocukların gözünden anlatan "Ben Barış'ı Çiziyorum" sergisi açıldı

Herson Çocuk Sanat Okulu tarafından Ukrayna'daki savaşı çocukların gözünden anlatan "Ben Barış'ı Çiziyorum" projesinin sergisi, farklı ülkelerin ardından İstanbul'da düzenlendi.

Projenin Türkiye sergisi, ressam ve grafik tasarımcı Tetiana Müsevitoğlu ve öğrencileri tarafından Venüs Sanat Galerisi'nde açıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Müsevitoğlu, 13 yıldır İstanbul'da yaşadığını, burada kültürel faaliyetlerde bulunduğunu ve çocuklar için eğitimler verdiğini söyledi.

"Ben Barış'ı Çiziyorum" projesinin Ukrayna'da başlayan savaştan sonra doğduğuna işaret eden Müsevitoğlu, şunları kaydetti:

"Bu zor durumda çocukların ruh sağlığını toparlamak için sanatsal faaliyetlerde bulunmanın iyi olacağını düşündük. İlk önce Herson'da başladı, daha sonra diğer şehirler hatta ülkelerden çocuklar da katıldı. Meksika'dan Avrupa ülkelerine Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Bulgaristan gibi farklı ülkelere yayıldı projemiz. Bugün de 11. durağımız olan Türkiye'deyiz, bundan sonrasında da İngiltere'de açılacak."

Müsevitoğlu, sergide 55 eserin yer aldığını belirterek, "Sergimiz, 45 uluslararası sanatçı ve Türkiye'den 10 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Sanatçılarımız ise 5 ile 16 yaş aralığındaki çocuklarımız." diye konuştu.

Barış dolu bir dünyada yaşamak istediklerini dile getiren Müsevitoğlu, "Mutlu bir yaşamın her çocuğun hakkı olduğunu düşünüyoruz. Sergi projemizi de Ukrayna'daki savaşa farkındalık oluşturmak için gerçekleştiriyoruz, umarım faydalı olur ve bir an önce savaş biter." ifadelerini kullandı.

Venüs Sanat Galerisi sorumlusu Tamer Aşkan, bu tarz bir sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyleyerek, "Barış için elimizden gelen şey sanatçıları desteklemek. Farklı ülkelerden, kültürden çocukların farklı hislerini anlatan çok güzel resimler var. Bunları gelip görmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Sergide eseri bulunan çocuklardan Kerem'in babası Kaan Yalçındağ ise burada "savaşa hayır demek için" bulunduklarını vurgulayarak, "Çocukların yaptığı birbirinden güzel eserleri gördüğümüzde çok gurur duyuyoruz. Dünyada en güzel şey barış, bu sergide de barışı bugün çocuklar temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Sergi, mayısın sonuna kadar görülebilecek.