Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı - Son Dakika

Suriye'deki iç savaşın boyutlarını anlatan ve hafızlarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, Ukrayna savaşında da rastlanıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla Suriye'de 11. yılını geride bırakan iç savaş, benzer acılara ve gözyaşlarına sahne olurken her iki savaşta çekilen fotoğraf kareleri, büyük benzerlikler taşıyor.

AA muhabirleri; her iki savaştaki enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması, yıkım ve göç ile savaşın en çok mağdur ettiği yaşlı, çocuk ve kadınların çektiği acıları gözler önüne seren benzer fotoğraf karelerini karşılaştırdı.

Savaşların ortak mirası: Yıkım

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanın yol açtığı yıkımın bir benzeri, Suriye'deki Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın muhalif kentlere düzenlediği saldırıdan sonra çekilen fotoğraf karelerinde görüldü.

AA foto muhabiri Andrea Carrubba'nın Ukrayna'nın Harkiv kenti yakınlarındaki birçok yerleşim yerinin bombalanması sonucu ortaya çıkan yıkıma ait fotoğraflarının benzerlerine, 2015'te Halep'te terör örgütü DEAŞ saldırısında hayatını kaybeden AA muhabiri Salih Mahmud Leyla'nın Esed rejimi güçlerinin Halep'te bir mahalleye varil bombasıyla düzenlediği saldırının yol açtığı yıkım karelerinde rastlanıldı.

Acının rengi bir oldu

Harkiv kentinde Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası yaralanan ve yüzü kan içinde kalan Olena Kurilo'ya ait fotoğraf, Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu.

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan imzalı fotoğraf karesi, AA İdlib Muhabiri Muhammed Said'in İdlib ilinde bir bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırısında yaralanan bir kadına ait fotoğrafla büyük benzerlik taşıyor.

Türk askeri, savaştan kaçan çocuklara kol kanat oldu

Rusya'nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde siviller tahliye edilmişti. Tahliye sırasında Ukraynalı bir askerin, bir çocuğu kucağına alarak yardım etmesine ilişkin fotoğraf karesi büyük ilgi görürken AA foto muhabiri Emin Sansar'ın bu karesinin bir benzeri de Suriye'deki iç savaşta Haziran 2015'te AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul tarafından çekilmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Tel Abyad bölgesine 2015'te düzenlediği hava bombardımanı ve bölgedeki çatışmalardan kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye göç etmişti. Yurdakul'un göç eden siviller arasında bulunan yaralı bir çocuğun güvenlik ekiplerince acil olarak Türkiye tarafına alınması ve o sırada Türk askerinin yaralı çocuğa su içirmesini gösteren fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

Babaların bebeklerine sevgi gösterisi, simge fotoğraflar arasında

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev'i terk etmek isteyen siviller, Kiev Tren İstasyonu'na yönelmişti. AA foto muhabiri Aytaç Ünal'ın o an bir Ukraynalı babanın bebeğini havaya atıp tutmasına dair sevgi gösterisini anlatan fotoğrafı, akıllara İdlib'de AA'nın haberiyle hayatı değişen bir baba ile bebeğinin hikayesini getirdi.

Doğuştan "fokomeli" hastalığına yakalanarak kol ve bacak uzuvları eksik doğan Muhammed bebek, hikayesinin duyulmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilerek protez bacaklarıyla İdlib'e dönmüştü. Muhammed Said imzalı fotoğraf, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "yaşam" kategorisinde birinci olmuştu.

Anneler kucaklarındaki bebekleriyle ülkedeki savaştan kaçtı

Ukrayna'daki savaş yüzünden milyonlarca sivil ülkelerini geride bırakarak komşu ülkelere göç ederken Suriye'deki iç savaşta da benzer nedenlerden milyonlarca Suriyeli, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınmıştı.

AA objektiflerine yansıyan çaresiz Ukraynalı annenin kucağındaki bebeğiyle ülkesinden Polonya'ya sığınmasını anlatan karenin aynısı, yıllar önce Suriye'deki çatışmaların şiddetinin artması üzerine kucağındaki bebeğiyle bir annenin Şanlıurfa'daki sınır kapısına ulaştığında çekilmişti.

Yaşlılar saldırılardan kaçamadı

Ukrayna'daki savaşın patlak vermesi üzerine bombardıman altındaki kentlerde yaşayan sivillerin büyük kısmı evlerini terk edemedi. Rusya'nın saldırıları sonrası bazı yerleşimler yerle bir olurken çok sayıda sivil, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Harkiv kentindeki bir apartman zarar görmüş, yaralı siviller olay yerinden sağlık merkezlerine nakledilirken yaşlı bir adamın 2 güvenlik görevlisinin yardımıyla zarar gören bölgeden götürülmesi, AA objektiflerine yansıdı.

Savaşın boyutunu anlatan bu karenin bir benzeri ise yıllar önce Rusya'nın Halep'te bir mahalleye düzenlediği saldırı sonrası çekilmişti. Rus savaş uçaklarının söz konusu saldırısında yaralanan yaşlı bir vatandaş, bölge halkının yardımıyla göçük altından kurtarılmıştı.

AA fotomuhabirlerinin iki savaşta da çektiği, bunlar gibi daha birçok fotoğraf karesi bulunuyor.