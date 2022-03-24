Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı

24.03.2022 10:46

Suriye'deki iç savaşın boyutlarını anlatan ve hafızlarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, Ukrayna savaşında da rastlanıyor.

Suriye'deki iç savaşın boyutlarını anlatan ve hafızlarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, Ukrayna savaşında da rastlanıyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla Suriye'de 11. yılını geride bırakan iç savaş, benzer acılara ve gözyaşlarına sahne olurken her iki savaşta çekilen fotoğraf kareleri, büyük benzerlikler taşıyor.

AA muhabirleri; her iki savaştaki enkaz altında kalan sivillerin kurtarılması, yıkım ve göç ile savaşın en çok mağdur ettiği yaşlı, çocuk ve kadınların çektiği acıları gözler önüne seren benzer fotoğraf karelerini karşılaştırdı.

Savaşların ortak mirası: Yıkım

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanın yol açtığı yıkımın bir benzeri, Suriye'deki Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın muhalif kentlere düzenlediği saldırıdan sonra çekilen fotoğraf karelerinde görüldü.

AA foto muhabiri Andrea Carrubba'nın Ukrayna'nın Harkiv kenti yakınlarındaki birçok yerleşim yerinin bombalanması sonucu ortaya çıkan yıkıma ait fotoğraflarının benzerlerine, 2015'te Halep'te terör örgütü DEAŞ saldırısında hayatını kaybeden AA muhabiri Salih Mahmud Leyla'nın Esed rejimi güçlerinin Halep'te bir mahalleye varil bombasıyla düzenlediği saldırının yol açtığı yıkım karelerinde rastlanıldı.

Acının rengi bir oldu

Harkiv kentinde Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası yaralanan ve yüzü kan içinde kalan Olena Kurilo'ya ait fotoğraf, Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu.

AA foto muhabiri Wolfgang Schwan imzalı fotoğraf karesi, AA İdlib Muhabiri Muhammed Said'in İdlib ilinde bir bahçede zeytin toplayan sivillere yapılan saldırısında yaralanan bir kadına ait fotoğrafla büyük benzerlik taşıyor.

Türk askeri, savaştan kaçan çocuklara kol kanat oldu

Rusya'nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde siviller tahliye edilmişti. Tahliye sırasında Ukraynalı bir askerin, bir çocuğu kucağına alarak yardım etmesine ilişkin fotoğraf karesi büyük ilgi görürken AA foto muhabiri Emin Sansar'ın bu karesinin bir benzeri de Suriye'deki iç savaşta Haziran 2015'te AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul tarafından çekilmişti.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin Tel Abyad bölgesine 2015'te düzenlediği hava bombardımanı ve bölgedeki çatışmalardan kaçan Suriyeliler, Türkiye'ye göç etmişti. Yurdakul'un göç eden siviller arasında bulunan yaralı bir çocuğun güvenlik ekiplerince acil olarak Türkiye tarafına alınması ve o sırada Türk askerinin yaralı çocuğa su içirmesini gösteren fotoğrafı büyük ilgi görmüştü.

Babaların bebeklerine sevgi gösterisi, simge fotoğraflar arasında

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle başkent Kiev'i terk etmek isteyen siviller, Kiev Tren İstasyonu'na yönelmişti. AA foto muhabiri Aytaç Ünal'ın o an bir Ukraynalı babanın bebeğini havaya atıp tutmasına dair sevgi gösterisini anlatan fotoğrafı, akıllara İdlib'de AA'nın haberiyle hayatı değişen bir baba ile bebeğinin hikayesini getirdi.

Doğuştan "fokomeli" hastalığına yakalanarak kol ve bacak uzuvları eksik doğan Muhammed bebek, hikayesinin duyulmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilerek protez bacaklarıyla İdlib'e dönmüştü. Muhammed Said imzalı fotoğraf, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "yaşam" kategorisinde birinci olmuştu.

Anneler kucaklarındaki bebekleriyle ülkedeki savaştan kaçtı

Ukrayna'daki savaş yüzünden milyonlarca sivil ülkelerini geride bırakarak komşu ülkelere göç ederken Suriye'deki iç savaşta da benzer nedenlerden milyonlarca Suriyeli, başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığınmıştı.

AA objektiflerine yansıyan çaresiz Ukraynalı annenin kucağındaki bebeğiyle ülkesinden Polonya'ya sığınmasını anlatan karenin aynısı, yıllar önce Suriye'deki çatışmaların şiddetinin artması üzerine kucağındaki bebeğiyle bir annenin Şanlıurfa'daki sınır kapısına ulaştığında çekilmişti.

Yaşlılar saldırılardan kaçamadı

Ukrayna'daki savaşın patlak vermesi üzerine bombardıman altındaki kentlerde yaşayan sivillerin büyük kısmı evlerini terk edemedi. Rusya'nın saldırıları sonrası bazı yerleşimler yerle bir olurken çok sayıda sivil, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında Harkiv kentindeki bir apartman zarar görmüş, yaralı siviller olay yerinden sağlık merkezlerine nakledilirken yaşlı bir adamın 2 güvenlik görevlisinin yardımıyla zarar gören bölgeden götürülmesi, AA objektiflerine yansıdı.

Savaşın boyutunu anlatan bu karenin bir benzeri ise yıllar önce Rusya'nın Halep'te bir mahalleye düzenlediği saldırı sonrası çekilmişti. Rus savaş uçaklarının söz konusu saldırısında yaralanan yaşlı bir vatandaş, bölge halkının yardımıyla göçük altından kurtarılmıştı.

AA fotomuhabirlerinin iki savaşta da çektiği, bunlar gibi daha birçok fotoğraf karesi bulunuyor.

Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı
Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı
Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı

YORUMLAR
500
NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi Brüksel'de başlıyor Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 128 çocuk öldü Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 128 çocuk öldü

Ukrayna, Suriye, Rusya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:15:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki savaşın acıları Suriye'deki dramla benzer karelere yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement