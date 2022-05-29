Ukrayna'daki savaşın "masum can"ları Kiev'de tedavi altında - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaşın "masum can"ları Kiev'de tedavi altında

29.05.2022 13:28

Tedavi altına alınan hayvanlardan detaylar Hastane ekibinin hayvanları tedavi etmesi Rusya-Ukrayna savaşında ülkenin farklı noktalarındaki saldırılarda yaralanan hayvanlar, başkent Kiev'deki Hayvan Hastanesinde özel olarak tedavi ediliyor.

Tedavi altına alınan hayvanlardan detaylar

Hastane ekibinin hayvanları tedavi etmesi Rusya- Ukrayna savaşında ülkenin farklı noktalarındaki saldırılarda yaralanan hayvanlar, başkent Kiev'deki Hayvan Hastanesinde özel olarak tedavi ediliyor.

Yoğun hava saldırıları ve çatışmaların yaşandığı Buça, Irpin, Makarov ve Borodyanka'da yaralanan hayvanlar, hastane ekibi tarafından gözlem altına alınarak gerekli ameliyat ve tedavileri yapılarak yeniden hayata adapte olmaları için rehabilite ediliyor.

Ukrayna'daki savaşın masum can ları Kiev'de tedavi altında
Ukrayna'daki savaşın masum can ları Kiev'de tedavi altında
Ukrayna'daki savaşın masum can ları Kiev'de tedavi altında
Ukrayna'daki savaşın masum can ları Kiev'de tedavi altında

YORUMLAR
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Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü Kiev çevresinde yoğun çatışmanın yaşandığı bölge, tank mezarlığına döndü
Kaynak: AA

Hastane, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki savaşın 'masum can'ları Kiev'de tedavi altında - Son Dakika


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