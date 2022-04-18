Son dakika haberi! Ukrayna'daki savaşta binalar kadar doğa da ağır çatışmaların izlerini taşıyor - Son Dakika

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da bina ve altyapılar kadar doğa da yoğun çatışmaların izlerini taşıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna ordusunun nisan başında yeniden kontrolü sağladığı ancak bugüne kadar mayın ve patlamamış diğer mühimmatın temizlenme çalışmalarının sürdüğü Kiev bölgesindeki İrpin, Buça, Borodyanka, Gostomel ve civar köylerde ormanlardaki birçok ağacın yanmış veya yarılmış olduğu görülüyor.

Zırhlı araçların, patlamamış mermilerin, yanmış sivil araçların ve çatışmalar sırasında telef olan hayvanların bulunduğu ormanlarda ağaçlara saplanan mühimmat parçaları dikkati çekiyor.

Öte yandan patlamış ve yanmış savaş araçlarından dökülen yakıtın da orman ve ovalara zarar verdiği görülüyor.

Ukrayna'nın Belarus sınırına yakın, yoğun hava saldırılarının yaşandığı Çernigiv bölgesinde de doğa benzer izleri taşıyor.