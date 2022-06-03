Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı

İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde bu akşam düzenlenen konserde Rusya 'nın Ukrayna'ya saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Konserde Ukraynalı ve Türk birçok tanınmış virtüöz ve ses sanatçısı sahne aldı. Konserden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak. Konsere geniş katılım oldu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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