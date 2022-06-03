Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı

03.06.2022 21:55
Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısının 100 gününde hayatını kaybeden Ukraynalılar İstanbul'da düzenlenen konserle anıldı.

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırısının 100 gününde hayatını kaybeden Ukraynalılar İstanbul'da düzenlenen konserle anıldı.

İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde bu akşam düzenlenen konserde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında hayatını kaybedenler anıldı. Konserde Ukraynalı ve Türk birçok tanınmış virtüöz ve ses sanatçısı sahne aldı. Konserden elde edilen gelir Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacak. Konsere geniş katılım oldu.


Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı
Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı
Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı
Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler konserle anıldı - Son Dakika

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