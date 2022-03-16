Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: "Bizler savaş istemiyoruz" - Son Dakika
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Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: "Bizler savaş istemiyoruz"

16.03.2022 11:20
Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: "Bizler savaş istemiyoruz"

Son dakika habere göre Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle ülkeden göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kadınlar, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle ülkeden göç etmek zorunda kalan Azerbaycanlı kadınlar, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Rusya ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sebebiyle ülkeden göç etmek zorunda kalan Azeri kadınlar, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Azerbaycanlı kadınlar, gözyaşları içinde, "Bizler savaş istemiyoruz" diyerek saldırılara tepki gösterdi. Ayrıca 7 gün boyunca kadın ve çocukların sığınaklarda aç kaldığını belirttiler.

"OĞLUM POLİS OLDUĞU İÇİN ONU BIRAKMADILAR"

Ukrayna'da yaşayan Azerbaycanlı Gönül Hibadiyva, 2 kızıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaştan kaçarak Kapıkule Sınır Kapısından Edirne'ye geldi. Oğlu ve eşini Ukrayna'da bırakmak zorunda kalan Gönül Hibadiyva, "Oğlum ve kocam orada kaldılar. Oğlum polis olduğu için bırakmadılar. Evimizi dağıttılar sokaklarda kaldık. 2 tane kız çocuğumla 1 hafta 10 gün sokaklarda kaldık. Azerbaycan'dan ve Türkiye'den destek bekliyoruz. Yuvamız, evimiz dağıldı" dedi.

"EVİMİZE BOMBA DÜŞTÜ"

Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaşın ortasında kalan Azeri kadın yaşadıkları zorlukları anlatırken gözyaşlarına engel olamadı. Evine bomba düşen ve 7 gün boyunca aç bir şekilde sokaklarda kaldığını ifade eden İrade Aleyih, "Benim evim dağıldı. Çocuklarım, kardeşlerim hep sokaklarda kaldılar. 7 gün aç susuz sokaklarda kaldık. Yiyecek bir ekmek yoktu. Evimize bomba düştü. Gözümüzün önünde çoklu ölüm var. Başımızın üstünde bombalar uçuyor, arabalarımız üstüne bombalar düşüyor. Çok çile ve yol çektik daha da yolumuz var. Azerbaycan'a gideceğiz. Ukrayna benim 2'nci vatanım Ukrayna sakin bir ülkeydi. 17 yaşında Ukrayna'ya geldim işim gücüm geçmişim hepsi orada kaldı. Kocam ve kardeşim Ukrayna vatandaşı oldukları için bırakmadılar. Biz savaş istemiyoruz. Bizim bakmamız gereken çocuklarımız var. Sakin bir hayat yaşamak istiyoruz. Hiçbir insan savaş istemiyor. Sokaklara çok bombalar düştü" şeklinde konuştu.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: Bizler savaş istemiyoruz
Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: Bizler savaş istemiyoruz
Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: Bizler savaş istemiyoruz
Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: Bizler savaş istemiyoruz
Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: Bizler savaş istemiyoruz
Son dakika: Ukrayna'daki savaştan kaçan Azerbaycanlı kadınlar: Bizler savaş istemiyoruz

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Kaynak: İHA

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