Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı

23.03.2022 17:02
Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'nın Dinslaken şehrine gelenlere, bölgede yaşayan Türkler sıcak yemek, su ve gıda yardımında bulundu.

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'nın Dinslaken şehrine gelenlere, bölgede yaşayan Türkler sıcak yemek, su ve gıda yardımında bulundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın, Yaşlılar Heyeti Başkanı Osman Çalık, cami yönetiminden Eren Turgut, din görevlisi Niyazi Tok, kadın ve gençlik kolları üyeleri, Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'nın Dinslaken şehrine gelenlerin kaldığı kampı ziyaret etti.

Duisburg Merkez Camisi gönüllüleri, çoğunluğu çocuk 180 kişinin kaldığı kamptakilere sıcak yemek, su ve gıda yardımında bulundu.

DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Aydın, ramazanda kampta sıcak yemek ihtiyacını karşılamak için mobil AŞ aracı tahsis edeceklerini ve sıcak yemek ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

Aydın, Ukrayna'daki savaştan kaçıp gelenler için Dinslaken DİTİB Selimiye Camisi iş birliğiyle temel gıdalar, hijyen malzemesi, yorgan, yastık ve havlu, soğuktan etkilenen çocuklara kıyafet, ayakkabı, terlik ile maddi yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Caminin din görevlisi Niyazi Tok, yaptıkları yardımın dünyanın her bir köşesinde bütün insanlığın hizmetinde çalışan bir iyilik hareketi olduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı
Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı
Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı
Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı

YORUMLAR
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Almanya, Ukrayna, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'daki savaştan kaçarak Almanya'ya gelenlere Türkler sahip çıktı - Son Dakika
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