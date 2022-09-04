Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar - Son Dakika
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Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar

04.09.2022 09:30
Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar

Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş bölgesinden kurtardığı gençler, üniversite kazanmanın mutluluğunu yaşıyor Ukrayna'da ki savaştan kurtarılan Ahıska Türkü Hatice Şukurova ve Kerim Abduloğlu üniversite sınavını kazandı...

Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş bölgesinden kurtardığı gençler, üniversite kazanmanın mutluluğunu yaşıyor

Ukrayna'da ki savaştan kurtarılan Ahıska Türkü Hatice Şukurova ve Kerim Abduloğlu üniversite sınavını kazandı

"Vatanımda okuyacağım. Mesleğim olacak"

"O savaş bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik"

" Burada yeni bir hayat kuracağız"

ELAZIĞ - Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkü Hatice Şukurova ve Kerim Abduloğlu üniversite sınavını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle Herson kentinden Elazığ'a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken eğitim öğretim hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ise üniversite sınavına girdi. Sınavda başarılı olan Hatice Şukurova, okul öncesi öğretmenliğini, Kerim Abduloğlu ise ilahiyat fakültesini kazandı. Fırat Üniversitesi'nde okuyacak olan gençler, kendilerini savaş bölgesinden çıkararak bu imkanı veren Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Öz vatanlarında yeni bir hayata başlayacaklarını dile getiren gençler, çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Vatanımda okuyacağım. Mesleğim olacak"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini Ukrayna'da ki savaştan çıkardığını belirten Hatice Şukurova "Elazığ'a getirdi ve konteyner kente yerleştirdi. Burada kalıyoruz ve üniversiteyi sınavına girdim. Tercih yaptım ve okul öncesi öğretmenliği kazandım. Tamda hayalim olan bölümü kazandım. Çok istiyordum. 4 yıllık bir bölüm ve yakında kayıt olacağım. Okumak için üniversiteye başlayacağım. Teşekkür etmek istiyorum. Çünkü üniversite okumayı çok istiyordum. Mutluyum, zaten burası bizim vatanımız. Vatanımda okuyacağım. Mesleğim olacak. Hayatıma da burada devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

"O savaş bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik"

Ukrayna'nın Herson bölgesinden geldiğini aktaran Kerim Abduloğlu ise "Savaş çıktı ve bizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi oradan çıkardı. O durumda kalmaktan bizi kurtardı. Buraya geldik ve konteyner ketten oturuyoruz. Üniversite sınavına girdim ve İlahiyat Fakültesi'ni kazandım. Allah'ın izni ile bitirip hoca olacağım. Çok mutluyum. Eğer orada kalsaydım mutsuz yüzümü görürdünüz. Buraya geldim Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. O savaş bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik. Buraya geldik ve okulumuza devam edeceğiz. Burada yeni bir hayat kuracağız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar - Son Dakika

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