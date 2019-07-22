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Ukrayna'daki seçimde Zelenskiy'in partisi önde

34 dakika önce

Erken genel seçimde yarıdan fazlası açılan sandık sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi açık arayla birinciliği sürdürüyor.

Ukrayna'daki seçimde Zelenskiy'in partisi önde, System.String[]
Erken genel seçimde yarıdan fazlası açılan sandık sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi açık arayla birinciliği sürdürüyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:12 
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