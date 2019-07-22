Ukrayna'daki seçimde Zelenskiy'in partisi önde
34 dakika önce
Erken genel seçimde yarıdan fazlası açılan sandık sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi açık arayla birinciliği sürdürüyor.
Erken genel seçimde yarıdan fazlası açılan sandık sonuçlarına göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Halkın Hizmetkarı partisi açık arayla birinciliği sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:12
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