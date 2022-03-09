Ukrayna'daki Sığınakta Şarkı Söyleyen Küçük Kız, Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki Sığınakta Şarkı Söyleyen Küçük Kız, Büyük İlgi Gördü

09.03.2022 10:45

- Ukrayna'daki sığınakta şarkı söyleyen küçük kız, büyük ilgi gördü Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan Amelia'nın Let It Go şarkısını söylediği anlar, büyük ilgi gördü.

- Ukrayna'daki sığınakta şarkı söyleyen küçük kız, büyük ilgi gördü

KİEV - Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle sığınakta kalan Amelia'nın Let It Go şarkısını söylediği anlar, büyük ilgi gördü.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırı devam ederken, ailesiyle birlikte sığınakta kalan bir çocuğun şarkı söylediği anlar büyük beğeni topladı. Karlar ülkesi animasyon filminin Let It Go şarkısını söyleyen 7 yaşındaki Amelia Anisovych, sığınakta bulunan diğer bölge sakinleri tarafından ilgiyle dinlendi. Amelia'yı dinleyenlerden biri küçük kızın şarkı söylediği anları annesinden izin alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Amelia'nın videosu sosyal medyada büyük ilgi görerek 99 bin kez paylaşıldı.

Amelia artık Polonya'da

Amelia ve 15 yaşındaki erkek kardeşi Misha'nın Polonya'ya ulaştığı öğrenildi. Polonya'da büyükannesiyle güvende olan Amelia'nın annesi Lilia ve babası Roman'ın Kiev'de kaldığı belirtilirken küçük kızın annesi, "Amelia'nın çok yetenekli ve tatlı bir melek olduğunu her zaman biliyordum. Şimdi tüm dünya biliyor. Çocuklarıma veda ettiğim için çok üzgünüm ama onların güvende olduğundan emin olmak şu anda yapılacak en mantıklı şeydi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Sığınakta Şarkı Söyleyen Küçük Kız, Büyük İlgi Gördü
Ukrayna'daki Sığınakta Şarkı Söyleyen Küçük Kız, Büyük İlgi Gördü
Ukrayna'daki Sığınakta Şarkı Söyleyen Küçük Kız, Büyük İlgi Gördü

YORUMLAR
500
Ukrayna'daki sığınakta şarkı söyleyen küçük kız, büyük ilgi gördü Ukrayna'daki sığınakta şarkı söyleyen küçük kız, büyük ilgi gördü Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki... Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki... Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek' Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Görüşme Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek'

Let It Go, Ukrayna, Rusya, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Sığınakta Şarkı Söyleyen Küçük Kız, Büyük İlgi Gördü - Son Dakika


Son Dakika
10:46 Altın yükselişine devam ediyor! Gram fiyatı 960 liradan işlem görüyor
10:43 Samsun'da feci kaza! Öğrenci servisi devrildi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
10:34 Hülya Avşar, Cemal Güzelci'ye ikinci bir şans verdi!
10:25 Erdoğan, Putin görüşmesinin ayrıntılarını MYK'da anlattı: İşgale de yaptırımlara da karşıyız
10:24 Partilerde liderlerden sonra en çok beğenilen siyasetçiler kim? İşte geleceğin lider adayları isimler
10:22 Belki de bu son görüşü olacak: Ukraynalı çocuk cepheye giden babasına öyle bir sarıldı ki...
10:17 ABD'nin B planı gün yüzüne çıktı! Rus petrolü yerine, Venezuela ve Suudi Arabistan'la anlaşacak
10:12 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Safiye delirdi
10:10 Üç Kız Kardeş'in son bölümde Somer'in boşanma kararı şaşkınlık yarattı!
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:54:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki Sığınakta Şarkı Söyleyen Küçük Kız, Büyük İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement