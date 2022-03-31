Ukrayna'daki Slovenya Büyükelçiliği, Rus Bayrağıyla Benzerliği Nedeniyle Bayrağını Kaldırdı - Son Dakika

LJUBLJANA, 31 Mart (Xinhua) — Sloven ve Rus bayraklarının her ikisi de aynı renkleri aynı sırayla taşıyor: beyaz, mavi ve kırmızı. Sloven bayrağında ayrıca ülkenin stilize edilmiş yıldız, dağ, deniz ve nehir sembollerinden oluşan bir arması bulunuyor. Kiev'deki Slovenya maslahatgüzarı Bostjan Lesjak TV Slovenya'ya, "Kiev'e döndüğümüzde Sloven ve Avrupa bayraklarını gururla göndere çektik. Ancak sabah, (Ukrayna) ulusal muhafızlarının temsilcileri ve ardından polis temsilcileri beni ziyaret etti ve çok kibarca, Sloven bayrağını Rus bayrağına çok benzediği için geçici olarak kaldırabilir miyiz diye sordular" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın başlamasının ardından 26 Şubat'ta Ukrayna'daki tüm diplomatlarını tahliye eden Slovenya, yaklaşık bir ay sonra Pazartesi günü Kiev'deki büyükelçiliğini yeniden açtı. Slovenya Dışişleri Bakanlığı bu hafta başında, Slovenya'nın Ukrayna Büyükelçisi Tomaz Mencin'in Ukrayna sınırına yakın olan Polonya'nın Rzeszow kentinden çalışmaya devam ettiğini açıkladı.