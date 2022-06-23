Ukrayna'daki tahıl krizi

Buğday tarlasından detaylar
Buğday hasadı
Tahıl ambarı
Çiftçi Fedor ile röportaj Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 4 ay geçerken, savaştan dolayı ortaya çıkan tahıl krizi sürüyor. Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 70'in üzerinde gemi ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 20 milyon tonun üzerindeki tahılın ihracatı yapılamadı. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da tahıl yüklü kamyonların sıra oluşturduğu görüldü.
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