Ukrayna'daki tahıl krizi - Son Dakika
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Ukrayna'daki tahıl krizi

23.06.2022 12:42
Ukrayna'daki tahıl krizi

Buğday tarlasından detaylar Buğday hasadı Tahıl ambarı Çiftçi Fedor ile röportaj Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 4 ay geçerken, savaştan dolayı ortaya çıkan tahıl krizi sürüyor.

Buğday tarlasından detaylar

Buğday hasadı

Tahıl ambarı

Çiftçi Fedor ile röportaj Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 4 ay geçerken, savaştan dolayı ortaya çıkan tahıl krizi sürüyor. Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 70'in üzerinde gemi ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 20 milyon tonun üzerindeki tahılın ihracatı yapılamadı. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da tahıl yüklü kamyonların sıra oluşturduğu görüldü.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

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