Ukrayna'daki Türk Kızların Katili Tutuklandı
40 dakika önce
Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ukrayna
'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:56 Kaynak: İHA
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