Son Dakika Haberleri: Ukrayna'daki Türk Kızların Katili Tutuklandı

Ukrayna'daki Türk Kızların Katili Tutuklandı

40 dakika önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ukrayna'daki Türk Kızların Katili Tutuklandı, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde, 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç., çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

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