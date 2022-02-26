Ukrayna'daki Türk öğrenci yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Ukrayna'daki Türk öğrenci yaşadıklarını anlattı

26.02.2022 12:53
Ukrayna'daki Türk öğrenci yaşadıklarını anlattı

Sakarya'dan eğitim için Ukrayna'ya giden Ömer Şentürk, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı sonrası tahliye için barındıkları yurtlarda tahliye edilmeyi beklediklerini anlattı.

Sakarya'dan eğitim için Ukrayna'ya giden Ömer Şentürk, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı sonrası tahliye için barındıkları yurtlarda tahliye edilmeyi beklediklerini anlattı.

Şentürk, AA muhabirine, 3 ay önce Rusya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Harkov şehrine yazılım mühendisliği okumak için gittiğini söyledi.

Rusya'nın saldırısının üçüncü gününe de bomba ve siren sesleriyle uyandığını belirten Şentürk, "Yaklaşık 3 gündür süren bu savaş halinde bombalama ve siren sesleri aralıklı olarak devam etti. Sesler bulunduğumuz yere çok yakından geliyor." dedi.

Şentürk, patlama seslerine rağmen soğukkanlılığını korumaya çalıştığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Türk arkadaşlarım bu konuda tedirgin. Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına göre Odessa, Harkov ve Kiev'den tahliyeler başladı. Bugün olduğum yerden 100 kişi alınacak diye bilgi geldi. Ulaşım kara yolundan sağlanacağı için biraz uzayabiliyor, bunu normal karşılıyoruz, bunu anlayabiliyoruz. Devletimizin yanındayız. Burada 500 kişiden fazlayız. Sadece öğrenci gruplarında 750-800 kişi var. O nedenle yardım bekliyoruz. Hiçbir problem yok, hiçbir öğrenci zarar görmedi. Şu anda beklemedeyiz. Umarım hayırlısı olur."

"Her şeyin eskisi gibi olmasını diliyorum"

Şentürk, Harkov'da öğrenci yurdunda kaldığını aktararak, kendisinin ve Türk arkadaşlarının bir an önce tahliye olmak istediğini kaydetti.

Her şeyin eskisi gibi olması dileğinde bulunan Şentürk, "Burada birçok Türk arkadaşım var. Bunların bir kısmı evde, bir kısmı öğrenci yurtlarında, bir kısmı da sığınaklara gitti. Ben öğrenci yurdunda odamda tek kalıyorum. Başka Türk öğrenciler de var. Ukrayna yerel halkının geneli batıya doğru gitti fakat biz Türk ve yabancı öğrenciler, hala yurtlardayız. Tahliye söz konusu oluncaya kadar yurtlarımızda bekliyoruz. Umarım en kısa sürede tahliye işlemleri biter, ülkemize döneriz." diye konuştu.

Şentürk, bulunduğu yerdeki markette insanların yoğunluk oluşturduğuna işaret ederek, gıda ürünlerinin tükendiğini, raflarda sadece temizlik malzemelerinin kaldığını sözlerine ekledi.

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Ukrayna, Sakarya, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Türk öğrenci yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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