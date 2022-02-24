Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştuTürk vatandaşı Sinan Bayraklı: "Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştuTürk vatandaşı Sinan Bayraklı: "Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz"

24.02.2022 12:16

- Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştu Türk vatandaşı Sinan Bayraklı: "Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz" Ukrayna'daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklara kaçarken, Sinan Bayraklı isimli Türk vatandaşı, "Komşularla birlikte hepimiz...

- Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştu

Türk vatandaşı Sinan Bayraklı: "Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz"

ODESSA - Ukrayna'daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklara kaçarken, Sinan Bayraklı isimli Türk vatandaşı, "Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarından korunmak isteyen halk, sığınaklara koşuyor. Odessa kentinde ailesiyle yaşayan Türk vatandaş Sinan Bayraklı sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle sığınaklara girdiklerini ifade etti. Komşularıyla birlikte güvenli bir bölgede olduklarını belirten Bayraklı, "Komşularla birlikte sığınaklara iniyoruz" dedi. Paylaştığı diğer görüntülerle de ülkedeki son durumla ilgili bilgiler veren Bayraklı, "Gece uyumadık. Putin'in konuşmasından sonra Odessa'da ilk patlamalar duyuldu. Çocuklar panik halinde onları sığınaklarda güvene aldık. Türk komşularla birlikte buradan bir çıkış planı yapmaya çalışıyoruz. Şu an sokağa çıkıp bir yere gitmeye çalışmıyoruz bunun güvenli olacağını düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

"Uyuyan insanların üzerine bomba attılar"

Odessa'daki saldırılardan etkilenen Bayraklı, "Maalesef gayet hain bir şekilde uyuyan insanların üzerine bomba attılar. Konsolosluktan haber bekliyoruz. Burada korku ve panik hali var. Kısıldık kaldık hareket edemiyoruz. Umarım 2. bir saldırı olmaz. Olursa Allah yardımcımız olsun. Allah kimseye böyle bir felaket göstermesin" dedi.

Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştuTürk vatandaşı Sinan Bayraklı: Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz
Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştuTürk vatandaşı Sinan Bayraklı: Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz
Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştuTürk vatandaşı Sinan Bayraklı: Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz

YORUMLAR
500
Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum

Ukrayna, Medya, Rusya, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştuTürk vatandaşı Sinan Bayraklı: 'Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:05:11. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'daki Türk vatandaşları sığınaklara koştuTürk vatandaşı Sinan Bayraklı: "Komşularla birlikte hepimiz sığınaklara iniyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement