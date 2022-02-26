Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor - Son Dakika
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Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

26.02.2022 09:47

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye'ye getiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonucu ülkede mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin tahsis ettiği otobüsle Türkiye'ye getiriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 2. gününde de devam ederken, saldırılar sonucu Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından tahsis edilen otobüs ile Türkiye'ye getiriliyor. Tahliye otobüsünde bulunan Türk vatandaşlarından Burak Tanış yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 120 kişi, 2 gündür Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde kalıyorduk. Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz. Şu an otobüslerde bebeğinden yaşlısına, iş insanından öğrencisine herkes var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

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Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda Ukrayna'dan tahliye edilen ilk kafile, Türkiye yolunda Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyorTahliye edilen Burak Tanış: 'Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz' Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyorTahliye edilen Burak Tanış: 'Devletimiz bize bugün 2 otobüs sağladı, biz de vatanımıza dönüyoruz'

Türkiye, Ukrayna, Kiev, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor - Son Dakika


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